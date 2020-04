Serie A, Simulazione campionato: Samp salva, Genoa in B

Il Coronavirus ha lasciato il calcio giocato in soffitta e qualche esperto analista si è divertito a simulare come andrà a finire il campionato se si dovesse tornare a giocare.

In attesa di sapere se la Serie A verrà portata a termine oppure annullata in via definitiva, Opta ha elaborato una previsione sulla classifica finale del campionato italiano tenendo conto di parametri come la qualità di attacco e di difesa, che dipendono dai quattro anni di risultati storici.

Dopo aver simulato per 10mila volte le partite non ancora disputate, la Juventus si sarebbe laureata campione d’Italia davanti a Lazio, Inter, Atalanta e Roma. Buone notizie per la Sampdoria, che si salverebbe al pari del Lecce. Retrocessione in Serie B prevista invece per Genoa, Spal e Brescia.