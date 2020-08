Serie A: quattro calciatori positivi al Covid-19

Sono quattro i giocatori risultati positivi nelle squadre di Serie A che stanno facendo i test per la ripresa dell’attività con i raduni pre campionato.

Si tratta di Mirante della Roma e del trio del Cagliari Filip Bradaric, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri.

“Purtroppo sono risultato positivo al test del Covid-19. Sto bene e non ho alcun sintomo. Ora sono in isolamento e spero di guarire presto per iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni”. Così il portiere della Roma, Antonio Mirante, in una storia sul proprio account Instagram.

I giocatori della squadra sarda si trovano in isolamento domiciliare. D’accordo con le autorità sanitarie, in base ai protocolli vigenti e in via precauzionale, è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva per altri due calciatori della prima squadra che sono stati a stretto contatto con i positivi.