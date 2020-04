E’ per ora solo un’ipotesi ma è chiaro che non si può tralasciare niente ed è possibile che il calcio debba fare a meno delle gare giocate al nord per riprendere il campionato di Serie A.

Si sta facendo il possibile per far sì che la ripresa della Serie A possa essere un’ipotesi concreta. È già stato dichiarato come, in caso di ripartenza, le partite potrebbero essere giocate tutte in impianti del centro-sud.

Tuttosport rende nota la spartizione geografica: Juventus, Milan, Inter, Genoa, Sampdoria e Fiorentina giocherebbero tra Firenze, Siena e Livorno. Scenari ancora al vaglio, poiché la decisione definitiva avverrà mercoledì.