Sergio Maifredi ed il Teatro Pubblico ligure Lunedì 22 e martedì 23 novembre a Recco Argonauti, Recco per Recco

Sergio Maifredi ed il Teatro Pubblico ligure, la città si fa teatro Un progetto per la Città di Recco

Produzione Teatro Pubblico Ligure CERCASI STORIE Sergio Maifredi, autore e regista Corrado d’Elia, autore raccolgono i racconti dei cittadini “Ritratto di una città” Ruggiero Di Benedetto, fotografo Ruggiero Torre, fotografo documentano la vita della comunità attraverso scatti d’arte, “Ritratto di una città”.

Saranno fotoritratti del territorio e storie di una Recco nuova, non solo di chi la abita ma degli amici che la amano.

Il progetto di Teatro Pubblico Ligure, è stato ideato e diretto da Sergio Maifredi per la Città di Recco, guidata dal sindaco Carlo Gandolfo. Si tratta di un esempio di teatro di comunità che ha l’obiettivo di mettere insieme le tessere del passato e del presente per guardare al futuro, in uno scambio fra generazioni utile a comprendere l’identità del luogo, riconoscerla e consegnarla come una testimonianza rigenerata di un luogo.

Si entra così nel vivo di “Argonauti. Recco per Recco”, con la messa in moto due fra i quattro percorsi che compongono il progetto.

Altri due percorsi saranno attivati nel prossimo futuro: “Sinfonia di una città”, un grande coro popolare composto dai cittadini di Recco, a cui saranno affidate le musiche e le canzoni composte da Mario Incudine, arrangiate da Antonio Vasta; infine “Mappa geopoetica di una città”, creazione della cartografa e artista Laura Canali che sintetizzerà in un’immagine visiva le storie dei cittadini, creando una della mappe per cui è diventata celebre sul periodico “Limes”, dopo tre mesi di laboratorio (da gennaio a marzo) con i cittadini che vorranno partecipare. Per iscriversi ai laboratori scrivere a recco@teatropubblicoligure.it

Solo alla fine, dopo mesi di incontro e di azioni pubbliche, Sergio Maifredi trasformerà tutto questo in vero e proprio spettacolo, che vale quanto la marcia di avvicinamento da cui ha avuto origine. Per due giorni, 10 e 11 giugno 2022, andrà in scena “Argonauti. Recco per Recco”, uno spettacolo di Sergio Maifredi per la città di Recco, prodotto da Teatro Pubblico Ligure.

Scritto da Corrado d’Elia e da Maifredi, con le musiche e le canzoni di Mario Incudine, mastro concertatore Antonio Vasta, sarà interpretato da Corrado d’Elia.