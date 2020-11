Serena Viviani, c’è anche una genovese nella Valanga Rosa di sci alpino

La valanga rosa di sci ha finalmente una componente genovese

Si tratta di Serena Viviani, ventunenne di Quinto, che farà il suo esordio tra le azzurre che parteciperanno nei giorni sabato 21 e domenica 22 novembre agli slalom femminili di Coppa del mondo di sci sulla pista “Black Levi” a Kittilä, in Finlandia.

Serena, che gareggia per le Fiamme Oro Moena, è nata nel quartiere di Quinto dove tuttora risiede e da sempre ha la passione per la neve, lo sci, la bicicletta e per … il Genoa!

Sino a oggi aveva gareggiato in Coppa Europa, dove lo scorso anno è arrivata diciannovesima nello slalom di Zell am See, in Austria ad un tiro di schioppo da Salisburgo..

La convocazione per la Coppa del Mondo – ma la Viviani era già da tempo nel mirino dei tecnici federali – grazie all’exploit nei giorni scorsi quando, sempre in Coppa Europa nello slalom di Solda in Alto Adige, si è classificata al quinto posto.

A Genova Serena vive con mamma Laura e papà Stefano e con il fratello Gabriele.

Se le si chiede il suo idolo del mondo dello sci, risponde senza esitazione Tina Maze, campionessa slovena.

Assieme alla Viviani sono state convocate per l’appuntamento di fine settimana anche Irene Curtoni, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Marta Bassino e Federica Brignone.

Ricordiamo che Bassino e Brignone si sono classificate rispettivamente prima e seconda nel primo slalom gigante di Soelden in Austria.

Insomma la nuova “valanga rosa” sara a Levi in Finlandia il team da battere.

Certo è che Serena sta vivendo la settimana più bella della sua carriera agonistica.

“La convocazione per la Coppa del Mondo – spiega Serena – è stata una delle cose più belle della mia vita, e mi ha ripagato dei tanti sacrifici che sto facendo; come mio obiettivo per punto a piazzarmi tra le prime 10 in Coppa Europa. Certo, le due gare di fine settimana in Finlandia per me sono qualcosa di straordinario. Una grande occasione, che cercherò di prendere al volo, di non sprecarla”.

Le evoluzioni di Serena Viviani si potranno seguire in diretta sia sabato che domenica, con prima discesa alle 10.15 e la seconda alle 13.15, su Rai Sport (canale 57) ed Eurosport.

Franco Ricciardi