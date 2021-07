Serate gastronomiche Recchesi 2021, versione estive

Serate gastronomiche Recchesi 2021. Ritornano le famose Serate, in ricordo di Gianni Carbone, a partire da lunedì 12 luglio.

Serate gastronomiche Recchesi 2021 “versione estiva”.

Si inizia lunedì 12 luglio, con il patrocinio Regione Liguria, Comune di Recco, COCommercio Genova, FIPE Liguria e FEPAG Genova, ASCOM Delegazione di Recco e CIV Recco on line e la collaborazione Pro Loco di Recco.

Due i cicli delle Serate, ogni serata un “Titolo”.

Dopo le devastanti conseguenze che la ristorazione ha subito dalla pandemia COVID-19, ci si è dovuti far forza per ritrovare l’entusiasmo e ritornare alle vecchie abitudini.

I Ristoranti del Consorzio Recco gastronomica, forti comunque della loro storia, si sono ritrovati uniti nell’intenzione di mantenere ciò che da oltre quarant’anni li caratterizza, le Serate Gastronomiche Recchesi.

Chiamate familiarmente “ le serate”, hanno una storia lunga oltre quarant’anni, da quando nel 1976 i ristoratori recchesi riunitisi per primi in gruppo, precursori di un successo ripreso poi da tutta Italia, vararono per la prima volta le Serate gastronomiche.

Una formula che ora ci sembra scontata, ma a quei tempi fu un fenomeno: un menù con i piatti più tradizionali del proprio territorio ad un prezzo pre-definito comprensivo delle bevande.

Fu un successo immediato, ristoranti pieni e così tante richieste che li portarono per anni a dover riproporre più repliche della stessa serata per tentare di soddisfare tutti.

Erano altri tempi, è vero, ma il consenso fu tale e il ricordo così vivo, che ancora oggi annualmente i ristoratori recchesi, oltre al piacere di farlo, si sentono anche in dovere di riprenderle.

Anche quest’anno come nel 2020, per le note cause, le Serate Recchesi dal loro periodo abituale di febbraio, marzo e aprile sono slittate a luglio e agosto consentendo la partecipazione, oltre ai clienti abituali liguri anche ai turisti che avranno raggiunto il mar ligure.

Il calendario prevede l’inizio lunedì 12 luglio con termine il 31 agosto, la formula sarà quella solita del “tutto compreso”, nel rispetto della tradizione iniziata nel 1976.

Si è posto particolare attenzione alla composizione degli appuntamenti partendo dopo il termine degli Europei di calcio ed evitando la concomitanza con gli importanti eventi di spettacolo organizzati dall’Amministazione Comunale di Recco.

Durante il periodo delle Serate si potrà approfittare dello shopping più invitante a Recco con saldi e sconti dal 20 al 50% sino al 16 agosto.

Le Serate Gastronomiche Recchesi 2021

Lunedì 12 luglio – Ristorante DA Ö VITTORIO “A Cena con le Donne del Vino”

Giovedì 15 luglio – Ristorante LINO “Cotto, crudo e marinato”

Lunedì 19 luglio – Manuelina FOCACCERIA BISTROT “Acciughe & Focaccia”

Mercoledì 21 luglio – Ristorante VITTURIN 1860 “La Liguria nel piatto”

Venerdì 23 luglio – Ristorante ALFREDO “Muscoli, mitili, cozze e peoci”

Domenica 25 luglio – Ristorante ANGELO “I love acciughe”

Tutti i sabato di luglio – Ristorante MANUELINA “Manuelina in terrazza”

Lunedì 2 agosto – Manuelina FOCACCERIA BISTROT “Focaccia & 61 Saten”

Mercoledì 4 agosto – Ristorante VITTURIN 1860 “A tutto tonno”

Venerdì 6 agosto – Ristorante ALFREDO “Liguria e dintorni”

Giovedì 26 agosto – Ristorante LINO “Dal Golfo Paradiso alla Val D’Aveto”

Domenica 29 agosto – Ristorante ANGELO “Sua Maestà il Porcino”

Martedì 31 agosto Ristorante DA Ö VITTORIO “ Cena Superba”

Tutti i sabato d’agosto – Ristorante MANUELINA “Manuelina in Terrazza”

Questi i menù della seconda settimana:

Lunedì 19 luglio

Manuelina FOCACCERIA BISTROT

Acciughe & Focaccia

Benvenuto con caramelle all’acciuga

Acciughe in tre versioni:

Acciughe all’ammiraglia

Acciughe impanate e fritte

Pane, burro e acciughe

La Focaccia di Recco col formaggio IGP & acciughe affumicate

Semifreddo alla panera

Caffè e fine pasto

Mercoledì 21 luglio

Ristorante VITTURIN 1860

La Liguria nel piatto

Focaccia di Recco col formaggio IGP

Sopressata di polpo, porcini e pomodorini pachino

Taglierini rosa, gamberi e agrumi

Cappon magro dello chef

Bavarese allo sciroppo di rose e crumble

Caffè

Abbinamento vini

Venerdì 23 luglio – Ristorante ALFREDO “Muscoli, mitili, cozze e peoci”

Ristorante ALFREDO

Muscoli e Prosecco

“muscoli – mitili – cozze – peoci”

Trilogia di muscoli: spiedino di muscoli fritti panati, bruschetta con muscoli, muscoli gratinati

Taglierini al nero di seppia col ragù di muscoli

Muscoli alla marinara spruzzati al Prosecco

Semifreddo al lampone con cioccolato versato

Caffè

La cena è servita con Prosecco “il fresco” Villa Sandi