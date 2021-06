Senegalese trovato in casa con cannabis e coca: arrestato

L’uomo era uscito di casa senza documenti per incassare un “gratta e vinci” ed stato fermato dagli agenti in via Celesia. La droga trovata in casa

Un senegalese di 48 anni è stato arrestato dalla Polizia per detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.

Una volante transitando in via Celesia hanno notato l’uomo uscire da uno stabile già noto per essere stato abitato da alcuni spacciatori.

Fermato per un controllo il 48enne ha dichiarato di aver lasciato i documenti a casa poiché era uscito semplicemente per andare dal tabaccaio ed incassare il denaro di un fortunato “gratta e vinci”.

I poliziotti lo hanno accompagnato a casa per recuperare i documenti ma appena giunti vicino alla porta hanno sentito un forte odore di marijuana.

Visti i precedenti per spaccio del 48enne, gli agenti hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare.

Sopra un muretto divisorio in cucina sono stati trovati 61 gr. di derivati della cannabis già suddivisi in dosi, 7 involucri di cocaina per un totale di 5 gr e un bilancino di precisione.

L’uomo, baciato dalla fortuna in mattinata, ha concluso la giornata nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della Direttissima.