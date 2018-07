Senegalese ingoia 15 dosi di crack, arrestato dalla polizia

Un senegalese di 27 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era stato fermato mercoledì sera a Sestri Ponente da una volante, impegnata nella consueta attività di controllo del territorio.

Alla richiesta di un documento, il soggetto aveva tenuto il capo chinato a terra, evitando di rivolgersi agli operatori e di rispondere alla domande.

Ciò nonostante, ai poliziotti non era sfuggito un anomalo rigonfiamento di una guancia, sparito poi dopo che l’uomo aveva deglutito ripetutamente.

Per questo motivo era stato accompagnato in ospedale dove gli esami medici avevano evidenziato la presenza di corpi estranei nel tratto digerente.

Ieri sera, dopo 24 ore di piantonamento, sono stati recuperati 15 involucri termosaldati che, da successiva analisi, sono risultati contenere crack.

Per tale motivo il 27enne, con precedenti per spaccio, ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, è stato arrestato e trattenuto in ospedale per ulteriori accertamenti medici.