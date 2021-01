Scuole in Liguria, ricorso al Tar. Toti: credo prossima settimana riapertura al 50%

“Sulla scuola alcune associazioni hanno fatto ricorso al Tar chiedendo l’immediata apertura delle scuole. Ovviamente ci adegueremo alla sentenza della magistratura se si deciderà per una riapertura, altrimenti in questi giorni ragioneremo sui numeri”.

Lo ha dichiarato stasera il governatore ligure Giovanni Toti.

“Se i numeri continueranno a scendere – ha precisato Toti – ci consentiranno, credo, di riaprire la prossima settimana la didattica in presenza al 50% per le scuole secondarie superiori ed eventualmente nelle settimane a venire raggiungere poi il 75%.

Non si tratta di un problema di trasporti, le nostre aziende sono pronte a mettere in campo tutto quello che era previsto di avviare a partire dal 7 gennaio scorso. Si tratta di una questione di buon senso.

Tuttavia, non è possibile chiudere tutto il Paese e riaprire solo le scuole. Tutto va fatto in sicurezza, in coerenza con le esigenze di una Regione che deve tornare in area di criticità gialla per poter riaprire tante attività e senza inficiare gli sforzi dei sanitari e di coloro che faticano tenendo chiuso”.