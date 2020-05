Scolmatore Bisagno, al via i lavori della galleria. Toti: per Genova giornata storica | Video

“Una giornata storica per Genova: diamo il via ai lavori della galleria dello Scolmatore del Bisagno, la più grande opera per la difesa del suolo di tutto il Paese e che la Liguria attendeva da 50 anni. Impegni e fatti concreti per la sicurezza dei nostri cittadini. Così cambiamo la Liguria”

Lo ha dichiarato stamane il governatore ligure Giovanni Toti.

Lo scolmatore del Bisagno è la più grande opera di regimentazione idraulica mai fatta in Liguria e tra le più grandi in Italia.

Si tratta di un appalto da oltre 130 milioni di euro.

L’apertura del cantiere si unisce agli altri lotti per la copertura del Bisagno, che terminerà entro il prossimo dicembre.