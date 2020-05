Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani

Sta prendendo forma il Green 3D Village, un laboratorio virtuale all’interno del quale le scuole contribuiranno alla costruzione collettiva di un villaggio olimpico sostenibile

L’attività sarà realizzata con l’utilizzo di Minecraft, il secondo videogioco più usato di sempre che permette di esplorare e sviluppare mondi tridimensionali usando mattoncini virtuali. Nel corso del tempo il videogioco è diventato uno strumento didattico grazie alle sue capacità game based learning e proprio per questo è stata rilasciata una versione Edu dedicata alle scuole. Non vediamo l’ora di presentarlo a lavoro completato al Presidente del CONI Giovanni Malagò.

Tra i partner del progetto la Scuola di Robotica, un’associazione no profit che da oltre vent’anni si occupa di tecnologie nel mondo della didattica in Italia e in Europa. Tra i vari campi di ricerca esplorati vi è anche quello della sostenibilità ambientale testimoniato da progetti di citizen science come ‘Il mare in 3d’, ‘Guardiani della Costa’ e ‘Robot dAmare’. Scuola di Robotica è stata riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione come ente formatore ufficiale e per i docenti che parteciperanno a questo percorso è previsto il riconoscimento dei crediti formativi.

“Architettura, Sport e Sostenibilità tre parole magiche che non hanno bisogno di spiegazione. Racconto sempre dei miei studi di architettura … stimolano la creatività e sviluppano la capacità di progettazione tenendo sempre conto dell’importanza delle proporzioni. Ad oggi reputo questa disciplina una delle più complete e chissà che questo progetto didattico non possa formare le ArchiStar del futuro.” Ludovica Mantovani

L’Attività motoria

Semplici esercizi a corpo libero, concordati con i nostri referenti delle Federazioni Sportive, guidato e condotto dai bambini, con il supporto a distanza di Top Player del mondo dello Sport, solidali verso la nostra Fondazione.

I bambini si filmano in azione per poi montare con, o senza commenti, il loro mini video della durata di 90 secondi per sessione d’allenamento indoor-outdoor

Interazioni e feedback con la partecipazione di Testimonial Sportivi e particolare attenzione alle call sportive di gruppo nella scuola … un modo per sentirsi uniti e tenersi in forma.