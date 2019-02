SAVONA. 13 FEBBR. Massimo Schieroni e “Roby e 14” continuano a dominare nel Campionato Invernale Marina di Loano. Il Farr 40 di Schieroni, con una doppietta, ha ribadito l’ ottimo momento di forma degli uomini del team dell’ Yacht Club di Savona, rafforzando il comando della classifica.

Il Campionato Invernale di Marina di Loano, organizzato dal Circolo Nautico del Finale, Circolo Nautico Loano, CNAM Alassio, Circolo Nautico Andora, con la collaborazione di Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano, ha visto gareggiare nell’ ultimo fine settimana una flotta di ben 25 imbarcazioni, che nella prima giornata ha trovato condizioni meteo ideali e vento leggero, mentre il giorno successivo i concorrenti si sono dovuti misurare con vento tra i 20 e i 25 nodi, con raffiche fino a 30, da Libeccio ed onda formata. Il Comitato di Regata ha scelto così di far disputare una regata costiera di 14 miglia sul percorso Loano-Isola Gallinara-Loano, che ha impegnato a fondo tutta la flotta e che anche consetito a tanti appassionati di seguire agevolmente la gara dalla costa.

Il Farr 40 “Roby &14” di Massimo Schieroni (Y. C. Savona) ora guida la classifica ORC 1 davanti a “En Plen Air” il Comet 45 S di Paolo Tesio (LNI Noli) ed a “Go Go” di Rinaldo Goria (LNI S.T. Gallura).

In classe ORC 2 “Corto Maltese”, il First 34.7 di Michele Colasante (C.N. Ilva) continua a condurre la classifica generale di classe con 13 punti, davanti ad “Emma 2” il Grand Soleil 43 di Emanuela Verrina (C.N. Marina di Genova Aeroporto, con19 punti) e “Vega” il Grand Soleil 40 C di Salvatore Giuffrida (LNI Sestri Ponente, con 19,5 punti).

In Libera “Alligator” di Fabio Quarone è leader della classifica generale con 8 punti, seguito da “Bric Paluc” di Giovanni Saccomanni (Lega Nvalae Italiana di Finale Ligure, con 25 punti) e da “Smania” di Roberto Guido Bianchi, con 32 punti.

La Veleggiata infine vede in testa “Aile Blanche” di Simone Eiandi con 13 punti, davanti a “Mareva” di Gianluigi Barbisan (C, N, Loano, con 15 punti) e “Gambalunga” di Roberto Agosti (C.N. del Finale, con 27 punti). La tappa finale del Campionato è in programma sabato 2 e domenica 3 marzo.

CLAUDIO ALMANZI