Sbarco migranti, Regione presente. Toti al Pd: non è uno spettacolo, siate sobri

“Il Pd si stupisce che non fossi sulla banchina ad assistere allo sbarco dei migranti. Incredibile! La Regione era lì con medici, psicologi, volontari di protezione civile per dare soccorso a tutti coloro che ne avevano bisogno. Malati, donne incinte, bambini sono già ricoverati nei nostri ospedali per avere tutte le migliori cure”.

Lo ha dichiarato ieri il governatore ligure Giovanni Toti a seguito degli attacchi e polemiche strumentali del Pd genovese e ligure sullo sbarco dei 100 migranti arrivati a Genova sulla nave Fulgosi della Marina Militare.

“Solo dei dirigenti – ha aggiunto Toti – di quel Pd, che non ha saputo gestire per anni i flussi migratori, possono pensare che l’arrivo di migranti sia un evento da salutare con trombette e bandierine.

La Liguria, negli ultimi due anni, ha visto calare il numero dei migranti ospitati di quasi duemila unità. E ne siamo orgogliosi.

Siamo pronti a dare aiuto a chi ne ha bisogno, non accetteremo mai, come vorrebbe la sinistra, di tornare ai tempi di una gestione incontrollata con persone ospitate in appartamenti che neppure i liguri possono permettersi. Raccomando alla sinistra un po’ di sobrietà”.