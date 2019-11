Savona, piange il suo ex capitano Roccia Persenda

Savona piange un suo ex calciatore, Valentino Persenda, classe 1936 simbolo e simbolo del Savona Calcio.

Persenda è mancato ieri mattina all’età di 83 anni, lasciando improvvisamente amici, parenti e tifosi biancoblu.

Nel 2015, invece, la morte del fratello Giacomo, classe 1934, anche lui calciatore.

Valentino, detto ‘roccia’ per le sue qualità fisiche, come calciatore tra le fila del Savona, era un difensore ed aveva collezionato 317 presenze ufficiali con la maglia del Savona, fino al 1966, per poi concludere la sua carriera nella Tharros in Sardegna.

Con i biancoblu, il terzino sinistro aveva guadagnato tre promozioni, tra cui quella storica del 1965-1966, quando il Savona approdò in Serie B (22 presenze per Valentino) proprio in quell’nno Persenda fu capitano.

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook di sportivi, ma anche di amministratori pubblici.

Non da meno il Savona Calcio. “La società – si legge in una nota – porge le più sentite condoglianze alla famiglia Persenda per la scomparsa di Valentino Persenda, che ha militato nel Savona Fbc per la maggior parte della sua carriera, e detiene tutt’oggi il record di presenze con la maglia biancoblu”.

Il Savona Fbc, per ricordarlo, nell’incontro con il Casale, scenderà in campo con il lutto al braccio.

I funerali si svolgeranno venerdì 8 novembre alle ore 9 nella chiesa di San Paolo in corso Tardy e Benech a Savona.