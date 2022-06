Savona, Cinema in Fortezza 2022: ben 27 i film

Sulla Fortezza del Priamar, sotto le stelle, con le migliori uscite cinematografiche della stagione con 27 film da godersi all’aria aperta sul grande schermo.

Quest’anno saranno nostri ospiti l’autore Marco Borromei, vincitore con “Piccolo corpo” insieme alla regista Laura Samani del David di Donatello per il miglior esordio, e l’autore Donato Dallavalle.

Dell’ l’autore Donato Dallavalle verranno presentati con gli amici del FAI Savona l’ultimo documentario “Power of Rome”, un viaggio tra le meraviglie della Citta Eterna.

Ci sarà poi il piacere, insieme a LIBERA Savona, di presentare lo splendido “A Chiara” di Jonas Carpignano e, prima della proiezione del piccolo film rivelazione della stagione “Lunana”, i cortometraggi “L’altra” e “Il pugno” realizzati dalle classi 3B e 3C delle scuole Pertini IC Savona 2 presso il laboratorio di produzione NuovofilmstudioLab (progetto Cinema e Scuola reso possibile grazie al sostegno di Fondazione de Mari).

Insomma, una splendida estate da passare insieme, in compagnia del cinema di qualita.

Dal 20 luglio al 2 settembre i migliori film dell’anno suddivisi in 4 contenitori tematici:

• And the Oscar goes to… Il meglio degli Academy Awards 2022: grandi film dal forte impatto visivo ed emotivo.

• Italiani e premiati Il cinema di casa nostra: una selezione delle produzioni italiane presentate ai festival nazionali e internazionali piu prestigiosi.

• Lights, Camera, Action! I titoli hollywoodiani piu interessanti realizzati dalla mecca del cinema statunitense.

• EuropaCinema Le produzioni europee della stagione, tra commedia e cinema d’autore.

Info e contatti

Apertura casse ore 20.30; inizio spettacoli ore 21.30 circa. Posti disponibili 800. Biglietto 6€. Riduzione disabili 5€. Prevendita su www.liveticket.it/cinemainfortezza 7€. Il costo di prevendita dei biglietti acquistati su Liveticket (1€) non e rimborsabile. In caso di annullamento degli spettacoli cerca la data di recupero attraverso i contatti: www.officinesolimano.it – cinemainfortezza@officinesolimano.it – 3661738906 (dalle 15.00 alle 20.00).

Programma

Mer 20/07 “Italiani e premiati” Ennio di Giuseppe Tornatore Italia/Belgio/Cina/Giappone 2021, 150′ Nastro d’argento per il documentario dell’anno; David di Donatello per miglior documentario, montaggio, suono

Gio 21/07 “Italiani e premiati” – in collaborazione con LIBERA Savona A Chiara di Jonas Carpignano Italia 2021, 121’ David di Donatello per la migliore attrice protagonista (Swamy Rotolo); Europa Cinema Label al Festival di Cannes 2021

Dom 24/07 “Lights, Camera, Action!” Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh USA 2022, 127′ Mar 26/07 “Italiani e premiati” Piccolo corpo di Laura Samani Italia/Francia/Slovenia 2021, 89′

Ospite l’autore Marco Borromei David di Donatello per il miglior esordio alla regia

Mer 27/07 “EuropaCinema” Madres paralelas di Pedro Almodovar Spagna 2021, 120′

Coppa Volpi a Venezia 2021 per la migliore interpretazione femminile (Penelope Cruz)

Ven 29/07 “And the Oscar goes to…” Belfast di Kenneth Branagh Gran Bretagna 2021, 98’

Oscar e Golden Globe 2022 per la miglior sceneggiatura originale; David di Donatello per il miglior film internazionale

Sab 30/07 “Italiani e premiati” Qui rido io di Mario Martone Italia 2021, 133′ David di Donatello per il migliore attore non protagonista (Eduardo Scarpetta)

Mar 02/08 “EuropaCinema” Il ritratto del Duca di Roger Michell Gran Bretagna 2020, 96′

Gio 04/08 “And the Oscar goes to…” Dune di Denis Villeneuve USA 2021, 155′ Oscar per miglior

fotografia, montaggio, scenografia, colonna sonora, suono, effetti visivi

Ven 05/08 “And the Oscar goes to…” Lunana – il villaggio alla fine del mondo di Pawo Choyning Dorji Bhutan 2019, 110′ Candidato al premio Oscar 2022 come miglior film internazionale. In apertura i corti realizzati dalle scuole Pertini IC Savona 2 laboratorio NuovofilmstudioLab

Dom 07/08 “Italiani e premiati” Freaks out di Gabriele Mainetti Italia/Belgio 2021, 141′ David di Donatello per miglior fotografia, miglior scenografia, miglior trucco, migliori

acconciature, migliori effetti visivi, miglior produttore

Lun 08/08 “EuropaCinema” Il capo perfetto di Fernando Leon de Aranoa Spagna 2021, 115′

Premio Goya per miglior film, migliore regia, miglior attore protagonista (Javier Barderm), migliore sceneggiatura originale, miglior musica, miglior montaggio

Mer 10/08 Mountain di Jennifer Peedom Voce narrante di Willem Dafoe Australia 2017, 74′ Gio 11/08 “Lights, Camera, Action!” Elvis di Baz Luhrmann USA 2022, 159′

Sab 13/08 “Italiani e premiati” E stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino Italia 2021, 130′

Leone d’argento – Gran premio della Giuria a Venezia 2021; David di Donatello per miglior film, miglio regia, migliore attrice non protagonista (Teresa Saponangelo), miglior fotografia; David Giovani.

Dom 14/08 “EuropaCinema” I tuttofare di Neus Ballus Spagna 2021, 85′ Europa Cinema Label al Festival di Locarno 2021

Mar 16/08 “Italiani e premiati” – in collaborazione con FAI Savona Power of Rome di Giovanni Troilo Italia 2022, 83′ Ospite l’autore Donato Dallavalle

Gio 18/08 “Lights, Camera, Action!” The French Dispatch di Wes Anderson USA 2021, 108′ Ven 19/08 “Lights, Camera, Action!” House of Gucci di Ridley Scott USA 2021, 158′

Dom 21/08 “Italiani e premiati” Nostalgia di Mario Martone Italia 2022, 117′ In concorso al Festival di Cannes 2022

Mar 23/08 “EuropaCinema” Illusioni perdute di Xavier Giannoli Francia 2021, 144′

Premio Cesar per miglior film, migliore attore non protagonista (Vincent Lacoste), migliore promessa maschile (Benjamin Voisin), miglior adattamento, miglior fotografia, migliore scenografia, migliori costumi

Gio 25/08 “And the Oscar goes to…” Encanto di Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard USA 2021, 99′ Oscar e Golden Globe per il miglior film d’animazione

Sab 27/08 “Lights, Camera, Action!” The last duel di Ridley Scott USA, 2021 150′ Dom 28/08 “Italiani e premiati” Ariaferma di Leonardo Di Costanzo Italia 2021, 117′

David di Donatello per miglior sceneggiatura originale, migliore attore protagonista (Silvio Orlando)

Mar 30/08 “EuropaCinema” Scompartimento n.6 di Juho Kuosmanen

Finlandia/Estonia/Germania/Russia 2021, 107′ Gran Premio Speciale della Giuria a Cannes 2021

Gio 01/09 “Lights, Camera, Action!” Licorice pizza di Paul Thomas Anderson USA 2021, 133′ Film della critica 2022 per il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI)

Ven 02/09 “Lights, Camera, Action!” Ultima notte a Soho di Edgar Wright Gran Bretagna 2021, 118′

Sab 03/09 Festa di fine estate delle Officine Solimano.