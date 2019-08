Savona, buono il primo test match a Champoluc

Questo pomeriggio si è svolto l’allenamento congiunto con il Pont Donnaz nel ritiro biancoblù in Val d’Ayas.

Parte forte il Savona nonostante il duro lavoro di questi primi 10 giorni di preparazione, gioco aggressivo e belle giocate come quella del gol del vantaggio. Buratto al 18° minuto lancia in profondità Tognoni che serve una palla in mezzo all’area di rigore a Vita che realizza la rete dell’1-0.

Ci prova ancora il Savona e crea occasioni interessanti con Bacigalupo di testa, Vita e Mehic. Nella ripresa la stanchezza si fa sentire per entrambe le formazioni, il Pont Donnaz sostituisce tutti gli 11 in campo, Mister Siciliano prova diverse soluzioni per testare la tenuta fisica dei suoi ragazzi.

Al 40° minuto della ripresa arriva il pareggio degli ospiti, allenati da Mister Ezio Rossi, nella scorsa stagione al Milano City.

Termina 1-1 il primo vero test match della Stagione, un’occasione per i tifosi di poter abbracciare Mister Siciliano, il suo Staff e i nuovi calciatori arrivati in biancoblù.

Domani prima giornata di riposo, mentre martedì si svolgerà, come sempre, un doppio allenamento.

Giovedì 8 agosto, alle ore 17.00, il Savona ospiterà, nel suo ritiro, la Primavera del Torino