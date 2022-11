“Save the Earth” danza per parlare di ambiente al Sipario Strappato di Arenzano in via Marconi 165, sabato 12 novembre alle 21

“Save the Earth” danza per parlare di ambiente al Sipario Strappato, Sabato 12 novembre alle ore 21 arriva ad Arenzano lo show di Mandala Dance Company. Lo spettacolo di danza contemporanea si divide in due parti: in “Follow Water” la protagonista è l’acqua, elemento essenziale per la sopravvivenza umana, eda sempre simbolo di vita ma anche di conoscenza, saggezza, purificazione e guarigione.

Collegata all’aspetto femminile, è simbolo di mutevolezza e di adattabilità. In psicologia rappresenta il dualismo dell’uomo per i suoi numerosi aspetti, dai mari profondi dell’inconscio a all’esuberanza della vita nascente.

La seconda parte, “Homo Humus”, è una produzione sull’attuale tema dei danni climatici causati dall’inquinamento ambientale a mano dell’uomo e dall’eccessivo sfruttamento delle risorse del nostro pianeta.

Consapevole dell’immensa bellezza della Terra che ci ospita, lo spettacolo vuole lanciare un messaggio di sensibilizzazione affinchè proprio dall’uomo parta la volontà di cambiamento per una nuova rinascita.

“Il teatro – spiega Sara Damonte, direttore artistico del Sipario Strappato – dev’essere lo specchio dei tempi che viviamo: vedere affrontati i temi dell’ambiente e dell’ecologia con il movimento è interessante, ancor più se portati in scena da una compagnia di pregio come Mandala Dance”.

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121