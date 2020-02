Sardine: dopo il flop al Teatro della Tosse domenica tornano in piazza a Certosa

Le “sardine” genovesi tornano in piazza, ma questa volta hanno scelto la periferia.

Dopo la prima manifestazione in piazza De Ferrari e quella meno seguita al Teatro della Tosse, la terza volta sara’ a Certosa, quartiere simbolo del tragico crollo e della ricostruzione del Ponte Morandi.

L’appuntamento e’ domenica prossima (23 febbraio) alle 16 in piazza Petrella.

Vengono chiamate a raccolta non solo le sardine genovesi ma quelle di tutta la Liguria.

“Dopo le piazze in tutte le città della nostra regione – hanno dichiarato su fb i responsabili delle Sardine di Genova – arriva a Genova il banco delle Sardine Liguri.

L’appuntamento è a Certosa, in piazza Petrella, per un pomeriggio di incontri, racconti e musica.

Una prima piazza in periferia per dare voce ai quartieri della nostra città, per conoscere queste realtà, valorizzandole, e confrontarci sulle criticità e sui bisogni.

E la prima di queste piazze non poteva che essere a Certosa, in quanto questo quartiere, tanto più in questo particolare periodo storico, lo abbiamo particolarmente a cuore.

Accompagnati da buona musica e dalle testimonianze degli abitanti e dei lavoratori del territorio.

Un pomeriggio insieme per raccontare e capire, conoscerci e ri-conoscerci.

Come al solito nessun simbolo, nessun insulto, solo persone che si incontrano per parlare di tematiche importanti, di valori e di ciò che vorremmo per il futuro”.