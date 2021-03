Sant’Ilario, lancia sassi alle persone: denunciato

La Polizia ha denunciato un 78enne italiano per getto pericoloso di cose.

Le volanti sono state inviate a Sant’Ilario dove due donne avevano segnalato un soggetto che dal proprio giardino stava scagliando dei grossi sassi contro di loro.

Le signore hanno raccontato agli agenti di aver raggiunto, tramite una scala in pietra non interdetta al passaggio, una fascia di terreno su cui hanno steso un telo per godersi la giornata di sole in compagnia dei loro cani.

Poco dopo però hanno cominciato a sentire dei tonfi sul manto erboso nei pressi del loro asciugamani e hanno capito che qualche malintenzionato stava lanciando delle pietre.

Gli agenti, grazie alle due donne, hanno individuato il 78enne che si è giustificato dicendo che il terreno interessato era di proprietà del suo vicino e lui aveva gettato dei sassi senza sapere che vi erano delle persone.