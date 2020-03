Santa Margherita: utili consigli per combattere il Covid-19

Oggi 20 febbraio alle 08.00 non ci sono nuovi positivi al Covid-19 a Santa Margherita Ligure, anzi, ce n’è uno in meno. Ieri erroneamente ne era stato attribuito alla cittadina di Santa Margherita. Quindi rimaniamo a 2 di cui 1 in ospedale a Sestri Levante.

Le persone che restano in sorveglianza attiva sono 13, ricordare che sono 4 in meno di ieri. Bisogna anche ricordare che dietro ai numeri ci sono delle persone che soffrono e molte altre che sono in ansia. Per tutte le persone a cui servono farmaci e non possono uscire di casa si può chiamare la Croce Rossa!

Il comitato cittadino di “Santa” ha attivato “Pronto farmaco”, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Per info e richieste telefonare allo 0185 284645. A Santa Margherita Ligure le Poste limitano l’apertura a tre sole mattine alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.20 alle 13.35.

Sabato ci sarebbe dovuto essere Il falò sulla spiaggia di Ghiaia e domenica i frisceu della Festa di Primavera di sabato è stato cancellato, c’è invece la “Banda da Gea”, che suona l’inno d’Italia, questa è l’idea del flash mob organizzato dal Comitato.

Il sindaco Paolo Donadoni, quando non fa il sindaco come ad esempio tipo riunioni su revisioni dei confini demaniali…, legge libri illustrati per bambini: da stasera parte “Paolo racconta… storie della buonanotte” alle 20:30. La prima la trovate qui https://bit.ly/2WrtMTh. Queste informazioni si possono leggere sul sito web

https://bit.ly/3cUmop6 anche i report dei controlli delle Forze dell’Ordine e il calendario delle sanificaizoni cittadine. ABov

C’è un video che da Santa Margherita Ligure ha conquistato l’Ansa nazionale, lo trovate qui https://bit.ly/3dnRrtU

