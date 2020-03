Coronavirus, Formula 1: rinviati GP fino a giugno

Il Coronavirus posticipa anche l’inizio del nuovo mondiale di Formula 1.

Dopo il rinvio di Australia, Vietnam, Bahrain e Cina per l’emergenza Coronavirus, la Formula 1ha annunciato il posticipo anche dei Gran Premi di Olanda, Spagna e Montecarlo.

“La Fia e la F1 contano di cominciare il Mondiale 2020 non appena vi saranno le condizioni di sicurezza”, ha sottolineato un comunicato congiunto: al momento, la prima data ancora fissata è il Gp di Azerbaijan, in programma il 17 giugno. Intanto, i team avrebbero raggiunto un accordo, secondo la Bbc, per far slittare dal 2021 al 2022 le nuove regole per le monoposto.

“A seguito della pandemia di Coronavirus e dopo le discussioni con FIA e i tre organizzatori degli eventi, confermiamo che il GP d’Olanda, il GP di Spagna e il GP di Monaco sono stati rinviati. Data la fluidità e la diffusione della situazione relativa al COVID-19, F1, FIA e i tre organizzatori hanno preso questa decisione per assicurare la salute e la sicurezza di staff, partecipanti e tifosi, che restano le nostre principali preoccupazioni”.

“F1 e FIA continueranno a lavorare con organizzatori e autorità locali per monitorare la situazione e studiare la fattibilità di date alternative più avanti nel calendario. F1 e FIA si aspettano di iniziare la stagione appena ci saranno le necessarie condizioni di sicurezza dopo il mese di maggio”.

Ecco il nuovo calendario (provvisorio):

7 giugno Azerbaijan

14 giugno Canada

28 giugno Francia

5 luglio Austria

19 luglio Gran Bretagna

2 agosto Ungheria

30 agosto Belgio

6 settembre Italia

20 settembre Singapore

27 settembre Russia

11 ottobre Giappone

25 ottobre Stati Uniti

1 novembre Messico

15 novembre Brasile

29 novembre Abu Dhabi