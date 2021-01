Nuovi lavori di restyling sui marciapiedi e nella rete fognaria, in via G. B. Larco a Santa Margherita Ligure. Queste due opere inizieranno nei prossimi giorni e saranno gestite ed eseguite dalle cooperativa l’Unitaria e Talea Coop.

Nel primo lavoro si tratta del rifacimento e adeguamento dell’impianto della rete fognaria nel tratto tra il complesso immobiliare della cooperativa e corso Matteotti; nel secondo caso si tratta del rifacimento dei marciapiedi della via, uno degli interventi pubblici legati all’apertura del supermercato Coop di via Delpino Teramo.

Altri lavori che si eseguiranno, con inizio questa settimana, sono la realizzazione di una nuova piastra ambulatoriale, cento parcheggi liberi e gratuiti, la porzione di marciapiede di via Delpino Teramo e gli impianti di videosorveglianza.

«Si tratta di due interventi di riqualificazione dei servizi e delle strutture da parte di privati a beneficio della collettività ̶ spiega Paolo Donadoni, sindaco di santa Margherita ̶ ringrazio gli uffici per aver coordinato la pianificazione dei lavori in modo che questi possano essere svolti non separatamente ma in sinergia, al fine di limitare i disagi per la cittadinanza». ABov