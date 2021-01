Santa Margherita, bando del premio letterario Franco Delpino

Concorso “Una grande storia d’amore” e bando del 44° premio letterario “S. Margherita Ligure Franco Delpino”, disponibile online.

E’ partito il bando della 44° edizione del Premio Letterario Internazionale “Santa Margherita Ligure-Franco Delpino”, il cui bando è disponibile sulle pagine Facebook della “Tigulliana” e del periodico “Bacherontius”, oltre che sul sito internet www.tigulliana.org o sulle pagine del periodico.

Inoltre è partito anche il Concorso intitolato “UNA GRANDE STORIA D’AMORE”.

Infatti, in preparazione della Festa di San Valentino, “Tigulliana” lancia anche quest’anno l’iniziativa rivolta a tutti i poeti, autori, artisti e fotografi d’Italia per la pubblicazione del nuovo libro antologico dedicato al tema dell’Amore. Oltre alla realizzazione dell’ormai annuale appuntamento antologico, si svolgerà anche una premiazione (prevista in forma “virtuale” via internet per il 14 febbraio).

Per partecipare è necessario essere in regola con l’abbonamento-iscrizione all’ANPAI-Bacherontius (quota di 20 euro l’anno), quindi inviare (in un’unica copia) una poesia (massimo 32 righe) o un breve racconto o saggio (massimo due cartelle) oppure una o più foto di un’opera d’arte o di una fotografia sul tema dell’Amore, con l’indicazione di tutti i dati completi (nome, cognome, indirizzo, telefono ed eventuale e-mail), unitamente alla quota di 5 Euro (allegata alla lettera in contanti o in assegno, oppure versata sul nostro c/c postale). Una Giuria dell’ANPAI procederà alla selezione delle opere; quindi provvederà ad avvisare gli interessati per la realizzazione del volume e della manifestazione che coinciderà con la Festa di San Valentino 2020.

La scadenza per l’invio del materiale è fissata per le ore 24 di venerdì 15 gennaio 2021.