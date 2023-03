Santa Margherita, a cena con i cinghiali nel ristorante al porto

Santa Margherita, due persone straniere si sono ritrovati a cena coi cinghiali nel ristorante al porto.

Una coppia di stranieri, erano a cena in un noto ristorante vicino al porto di Santa Margherita Ligure quando, mentre la coppia pranzava, hanno visto spuntare sul lato del tavolo il muso di due cinghiali.

Il caso vuole che un operatore portuale della zona, ha ripreso questa scena in un video, diciamolo pure non usuale per “Santa”, e subito l’ha condivisa su Facebook. Però un cinghiale si ferma e con il muso ispeziona il tavolo in cerca di cibo, un altro ungulato, più spregiudicato e invadente, si alza su due zampe e con la bocca afferra la tovaglia tirandola a sé e facendo cadere per terra piatti, bottiglie e bicchieri. Nel filmato si vedono diversi ungulati che passeggiano sulla banchina a pochi metri dai tavoli del ristorante.

Non è insolito incontrare famiglie o gruppetti di cinghiali in riva al mare soprattutto nella zona da cui iniziano i sentieri escursionistici per il monte di Portofino. Più insolito è il comportamento che questi animali hanno avuto nell’occasione del ristorante. Per nulla impauriti della presenza dell’uomo e disposti a tutto pur di accaparrarsi qualcosa da mangiare. ABov

