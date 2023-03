Carlo Felice: ancora Verdi con I due Foscari

Il sesto titolo della Stagione Lirica 2022-2023 dell’Opera Carlo Felice sarà I due Foscari, che andrà in scena con sei recite tra il 31 marzo e l’8 aprile 2023.

La tragedia lirica di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, ispirato all’omonima opera teatrale in versi di Lord Byron, sarà diretta da Renato Palumbo che salirà sul podio dell’Orchestra e del Coro (Claudio Marino Moretti è il maestro del coro) dello stesso Teatro.

Il dramma è realizzato durante quelli che lo stesso Verdi definì ‘anni di galera’, che lo videro impegnato a ricoprire il ruolo di primo autore lirico italiano dopo la morte di Donizetti.

I due Foscari debutta al Teatro Argentina di Roma il 3 novembre del 1844. La première si rivelò «un mezzo fiasco», dovuto in parte a un cast vocale impreparato e in parte ai limiti del soggetto scelto.

Eppure in prima battuta Verdi si era entusiasmato per quel “bel dramma, bellissimo, arcibellissimo” – che così aveva descritto a Piave. Il dramma è costruito interamente sul contrasto tra amor paterno e amor di patria del Doge Francesco Foscari e sulle pene di suo figlio Jacopo, accusato ingiustamente di omicidio e di aver tramato contro la Repubblica di Venezia. L’opera si distingue per alcune soluzioni compositive nuove e sperimentali.

L’orchestrazione, ad esempio, si fa più sottile e accurata, con un posto di primo piano riservato all’arpa e ai legni che restituiscono una tinta strumentale elegiaca e notturna perfettamente aderente all’immagine di Venezia descritta da Byron, i finali d’atto si concludono senza la tradizionale stretta e compaiono in maniera sistematica i motivi di reminiscenza. A ogni personaggio è associato infatti un motivo musicale che ricompare, come un biglietto da visita, ogni volta che i protagonisti tornano in scena.

L’allestimento, di proprietà della Fondazione Teatro Carlo Felice, porta la firma del regista Alvis Hermanis, che ha curato anche le scene, mentre i costumi sono di Kristìne Jurjàn, le coreografie di Alla Sigalova (realizzate dalla Fondazione ETS), le luci di Gleb Filshtinsky e i video di Ineta Sipunova.

Nel cast ricordiamo la presenza di Francesco Vassallo/Leon Kim (Francesco Foscari), Fabio Sartori/Giuseppe Gipali (Jacopo Foscari), Angela Meade/Marigona Qerkezi (Lucrezia Contarini), Riccardo Fassi/Antonio Di Matteo (Jacopo Loredano), Saverio Fiore (Barbarigo), Marta Calcaterra (Pisana).

Sabato 25 marzo alle ore 16 all’Auditorium Montale vi sarà la conferenza illustrativa “Ragion di stato e ragioni di cuore in tragico conflitto” a cura di Lorenzo Costa.

Queste le date dello spettacolo: venerdì 31 marzo 2023 (20.00), sabato 1 e domenica 2 aprile (15.00 ), giovedì 6 e venerdì 7 aprile (20.00), sabato 8 (15.00). ELI/P.