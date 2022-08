Sanremo Summer Symphony 2022, rassegna estiva organizzata da Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Comune di Sanremo

Sanremo Summer Symphony 2022 programma:

LUNEDÌ 8 AGOSTO ALLE 21.30

ALL’AUDITORIUM FRANCO ALFANO DI SANREMO

CONCERT JOUET

spettacolo teatrale con PAOLA LOMBARDO e PAOLA TORSI

DOMENICA 7 AGOSTO ALLE 21.00 A SAN ROMOLO

MUSICA NEI BORGHI

con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

con LE PIÙ BELLE OVERTURE DI MOZART E ROSSINI

(direttore: M° Giancarlo De Lorenzo)

Lunedì 8 agosto alle ore 21.30 all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo CONCERT JOUET, spettacolo teatrale e musicale “Bislacco” con Paola Lombardo (voce) e Paola Torsi (violoncello) che chiude la serie di appuntamenti pensata per le famiglie all’interno del cartellone di “Sanremo Summer Symphony 2022”, la rassegna estiva organizzata da Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Comune di Sanremo.

È possibile acquistare i biglietti al seguente link https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/concert-jouet-for-family/ e in prevendita presso il Cinema Centrale di Sanremo (Via Matteotti, 107) dal giovedì alla domenica dalle 16.00 alle 19.00. Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo direttamente all’Auditorium Franco Alfano da lunedì 8 agosto dalle ore 16.00.

Concert Jouet è uno spettacolo che esordisce con grande successo nel 2016 e che unisce musica e fisicità in un equilibrio costantemente in pericolo. Un’esibizione dove l’approssimazione è la regola, l’arrangiarsi l’assoluta normalità. La regia di Luisella Tamietto con la consulenza artistica di Nicola Muntoni.

Domenica 7 agosto alle 21.00 a San Romolo (IM), invece, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo eseguirà le più belle Ouverture di Mozart e Rossini. Il concerto fa parte del programma MUSICA NEI BORGHI con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che si prefigge l’obiettivo di diffondere la cultura musicale in Liguria e soprattutto in quei luoghi che, per varie ragioni, hanno avuto poche possibilità di respirare l’atmosfera della musica dal vivo.

L’ultimo appuntamento di MUSICA NEI BORGHI con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo sarà martedì 9 agosto alle 21 a Bajardo.

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo, per l’occasione, suonerà le Overture dalle opere: Le nozze di Figaro K. 492, Così fan tutte K. 588 di Wolfgang Amadeus Mozart e La cambiale di matrimonio, Il Signor Bruschino, La scala di seta, L’Italiana in Algeri, Il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini.

Tra gli appuntamenti più attesi della rassegna estiva il live di FABRIZIO BOSSO il 18 agosto al Teatro Ariston di Sanremo, considerato uno dei migliori trombettisti della scena internazionale, con “A New Tale”, concerto per tromba e orchestra sinfonica composto e diretto da Paolo Silvestri. Biglietti acquistabili sui circuiti e punti vendita TicketOne.it (https://www.ticketone.it/event/fabrizio-bosso-teatro-ariston-15401191/); online al sito del Teatro Ariston (https://aristonsanremo.com/biglietteria/?se=3095&sp=183777&sl=5074); presso la biglietteria del Teatro Ariston tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00 (il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00).

“Sanremo Summer Symphony 2022” è una manifestazione, frutto della collaborazione tra Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Comune di Sanremo, operatori della musica, del turismo e istituzioni, che vedrà artisti di fama nazionale e internazionale di musica classica, jazz, pop e rock esibirsi al Teatro Ariston (simbolo per eccellenza della cultura musicale leggera italiana) e nella splendida cornice dell’Auditorium Franco Alfano; un vero e proprio teatro all’aperto con vista mare ripristinato al suo antico splendore.

Sanremo apre così le porte a tutti i turisti, che per tutta l’estate avranno la possibilità di scoprire – con la musica proposta dal ricco cartellone di eventi – un luogo suggestivo come quello dell’Auditorium Franco Alfano, per poter vivere un’esperienza immersiva attraverso i suoi scorci e i tramonti mozzafiato. Le note riecheggeranno anche nei borghi del ponente ligure, che ospiteranno alcuni concerti della rassegna estiva nei mesi di luglio e agosto.

Il programma completo degli eventi di “Sanremo Summer Symphony 2022” è online su www.sinfonicasanremo.it

Il concerto di Fabrizio Bosso è acquistabile alla biglietteria del Teatro Ariston di Sanremo (Via Matteotti, 212) tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00 (il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00). È possibile abbonarsi ai concerti della stagione estiva che si terranno all'Auditorium Franco Alfano grazie ai vari pacchetti promozionali consultabili sul sito e pensati ad hoc per i nuovi abbonati, per i già abbonati, per gli over 70 e per le famiglie. Per tutti i concerti previsti all'Auditorium Franco Alfano i bambini under 10 anni entrano gratis.

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo è una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane. Nata nel 1905, fa parte delle 12 Istituzioni Concertistico Orchestrali riconosciute dallo Stato ed è Istituzione Culturale di Interesse Regionale della Liguria. Dal 2003 ha acquisito la natura giuridica di Fondazione. Attenta alla valorizzazione dei giovani talenti, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo è dotata di una grande versatilità che le permette di eseguire, sempre con grandi riconoscimenti, sia il repertorio classico, che quelli romantico, moderno e contemporaneo. Dal 2015 Direttore Artistico e Stabile è il M° Giancarlo De Lorenzo.