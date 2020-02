Sanremo Fridays, impegni per il clima a tutti gli artisti 

A Sanremo, i ragazzi di Fridays For Future In un video pubblicato sulle pagine social chiedono ai cantanti di dare un contributo alla battaglia contro la crisi climatica, la più grande sfida del nostro tempo

In questo accorato appello, le attiviste e gli attivisti portano all’attenzione del pubblico l’impatto ambientale e climatico dei tour musicali, auspicando da parte degli artisti un impegno concreto per minimizzarlo. I Fridays For Future fanno leva sulla responsabilità sociale di cantanti e artisti che, data la grande notorietà e ammirazione di cui godono, con i loro gesti possono, e devono, tentare di guidare le idee dei propri fan, con l’obiettivo di accrescere la sensibilità sul tema della crisi climatica.

“Il collasso climatico è la più grande emergenza della nostra epoca, e abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Non c’è più tempo” concludono le attiviste e gli attivisti.