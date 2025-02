Sanremo 2025, conto alla rovescia per la finale: chi vincerà la 75ª edizione?

StudioNews-Speciale Sanremo, ultime previsioni e ospiti dell’ultima puntata

Il Festival di Sanremo 2025 è arrivato al suo gran finale: chi sarà il vincitore della 75ª edizione? In attesa della proclamazione del successore di Angelina Mango, trionfatrice dello scorso anno con La Noia, gli ultimi pronostici saranno svelati su StudioNews-Speciale Sanremo, in onda sabato 15 febbraio alle 13.30.

Il talk show, realizzato in collaborazione con Askanews, ha seguito l’intero percorso della kermesse sanremese con approfondimenti, interviste e analisi.

Sanremo, un volano per il turismo: le parole del Ministro Santanchè

La puntata odierna si è aperta con il collegamento in diretta del Ministro del Turismo Daniela Santanchè, che ha evidenziato l’importanza del Festival anche in termini economici e di visibilità:

“Sanremo non è solo musica, ma un volano per il turismo. L’evento genera un impatto economico di oltre 184 milioni di euro, con una copertura mediatica pari a 95,5 milioni e oltre 35.000 presenze turistiche durante la settimana del Festival”.

Gli ospiti e la “schedina musicale” per gli spettatori

A guidare l’ultima puntata di StudioNews-Speciale Sanremo sarà ancora una volta Patrizia Barsotti, affiancata da numerosi ospiti tra cui: Numa Palmer – cantante, produttrice discografica e opinionista; Silvia Salemi; Giovanni Terzi; Rachele Decata; Francesca Lovatelli Caetani; Alma Manera; Abba The Best. In collegamento anche la cantante e conduttrice radiofonica Alma Manera e il chirurgo plastico Leonardo Corsaro.

Il pubblico potrà partecipare attivamente con una speciale “schedina musicale”, condividendo i propri pronostici sui social media.

Amara, ospite musicale della puntata

L’ospite musicale dell’ultima puntata sarà Amara (nome d’arte di Erica Mineo), che questa sera duetterà sul palco dell’Ariston con Simone Cristicchi, suo partner anche nella vita. Durante la trasmissione, l’artista presenterà anche il suo libro “La certezza di essere viva”.

Dove seguire StudioNews-Speciale Sanremo

L’ultima puntata andrà in onda:

Studionews.tv

Askanews.it

Casa Sanremo TV

Per gli italiani all’estero: CiaoUsa.TV

Sanremo e il talento emergente

Anche quest’anno, StudioNews-Speciale Sanremo ha dato spazio ai talenti emergenti, offrendo loro l’opportunità di esibirsi dal vivo al Palafiori. Un trampolino di lancio che potrebbe, un giorno, portarli sul palco dell’Ariston.