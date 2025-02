Campasso: voragini, sporcizia, cantieri abbandonati. Un quartiere dimenticato da Dio (e dagli uomini).

Campasso in Valpolcevera, un quartiere popolare dimenticato da Dio, dagli uomini e dalle istituzioni.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso e mandare su tutte le furie i cittadini, lo scorso 12 febbraio, quando una grossa voragine si è improvvisamente aperta all’incrocio tra via Pellegrini e via Spaventa.

Come spesso accade negli ultimi tempi, i tecnici del Comune sono arrivati posizionando giustamente dei coni a delimitare la zona pericolosa, transennandola alla belle meglio. “Ed ora chissà -dicono i residenti- quando la riparazione vera e propria sarà realizzata”.

Questo è soltanto uno dei tanti problemi che angustiano il quartiere: “Il cantiere per l’ex mercato ovoavicolo è in gravissimo ritardo – spiega il Consigliere Municipale Amedeo Lucia (nella foto) – e con tutto il tempo che è passato quella che dovrebbe essere l’area dei lavori è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto. Per non parlare dei marciapiedi rotti e tante buche nella via riparate in fretta e furia con una semplice palata di bitume. Tutta questa non curanza dimostra che il Comune di Genova si è completamente dimenticato del Campasso”.

La querelle continua, ma intanto a rimetterci come sempre sono i cittadini.

FRANCO RICCIARDI