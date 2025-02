Papa Francesco ricoverato al Gemelli per accertamenti e cure alla bronchite

Annullata l’udienza giubilare e l’evento con gli artisti a Cinecittà

Papa Francesco è stato ricoverato questa mattina presso il Policlinico Agostino Gemelli per effettuare accertamenti diagnostici e proseguire le cure per la bronchite che lo affligge da giorni. La notizia è stata diffusa dalla Sala Stampa Vaticana, che ha precisato come il Pontefice abbia comunque mantenuto gli impegni della mattinata a Casa Santa Marta prima del trasferimento in ospedale.

Si tratta del quarto ricovero di Papa Francesco presso la struttura ospedaliera romana.

La bronchite del Papa: stato di salute e aggiornamenti

Negli ultimi giorni, il Santo Padre aveva manifestato difficoltà respiratorie durante le catechesi, le omelie e i discorsi pubblici, rendendo noto il suo stato di salute. Il ricovero al Gemelli è stato deciso per garantire un monitoraggio più approfondito e consentire al Pontefice di proseguire le cure in un ambiente ospedaliero adeguato.

Eventi annullati a causa del ricovero

A seguito del ricovero, il Vaticano ha annunciato la cancellazione di diversi eventi in programma: annullata l’udienza giubilare del 15 febbraio; la Messa per il Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura del 16 febbraio sarà presieduta dal cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Inoltre è stato cancellato l’incontro con gli artisti previsto per il 17 febbraio a Cinecittà, a causa dell’impossibilità del Papa di parteciparvi.

Papa Francesco e il Gemelli: un legame già consolidato

Il Policlinico Gemelli è già stato in passato il punto di riferimento per le cure di Papa Francesco, che negli ultimi anni vi è stato ricoverato per diversi motivi di salute.

La notizia del nuovo ricovero ha suscitato grande attenzione da parte della comunità internazionale e dei fedeli, che attendono aggiornamenti sulle condizioni del Pontefice.