Sanità, Regione Liguria approva proroga esenzione ticket al 31 marzo 2024

La Regione Liguria ha ufficialmente concesso l’autorizzazione per la proroga al 31 marzo 2024 della scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione ticket nel campo sanitario.

Come consuetudine degli anni precedenti, si specifica che sarà ancora possibile richiedere il rinnovo dell’esenzione anche dopo il termine del 31 marzo 2024.

La richiesta di rinnovo del certificato può essere effettuata direttamente al momento della prescrizione medica, a condizione che i requisiti per il diritto all’esenzione siano soddisfatti in quel momento.”

Tale proroga non si applica agli individui ultra 65enni e ai bambini sotto i sei anni.

Per queste categorie, la Regione Liguria ha automaticamente prolungato la validità dei certificati di esenzione, a condizione che le condizioni di reddito rimangano invariate. I certificati di esenzione (riconoscibili dal Codice E01) per queste categorie rimangono validi in modo illimitato, consentendo l’accesso ai servizi sanitari senza doverli rinnovare.

La Regione sottolinea che in caso di variazioni nelle condizioni di reddito durante l’anno, superando i limiti previsti dalla normativa, la persona perde il diritto all’esenzione e deve immediatamente comunicare la variazione alla propria ASL compilando il modulo di revoca del certificato di esenzione per reddito.

Ogni ASL effettua controlli sulla veridicità delle autocertificazioni, e in caso di falsa dichiarazione, vengono recuperati gli importi non pagati per le prestazioni sanitarie erogate, con l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Alisa è incaricata di coordinare le ASL per garantire un’efficace diffusione delle informazioni su come usufruire dell’esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

La Regione Liguria, infine, si scusa per eventuali disagi e rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.