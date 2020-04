San Martino | 298 pazienti, attivata email per scrivere ai parenti

Sono 298 i pazienti Covid-19 ricoverati al Policlinico San Martino. In particolare 32 sono ricoverati in Malattie Infettive, 30 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 28 al Padiglione 10, 73 al Padiglione 12, 20 al 5° piano della palazzina laboratori, 36 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 73 al Maragliano.

Una casella di posta elettronica postapaziente@hsanmartino.it, con la finalità di ricevere messaggi destinati a pazienti ricoverati Covid, da parte dei loro parenti o persone di riferimento, è stata attivata.

Non appena i messaggi per pazienti saranno ricevuti dall’Unità Operativa della Qualità diretta dal dottor Orengo saranno a loro volta inoltrati ai reparti di riferimento.

Il messaggio sarà stampato e consegnato al paziente, che potrà avere un conforto in più.

Nelle email sarà necessario indicare cognome, nome e anno di nascita del paziente a cui è destinato il messaggio.

Nella giornata odierna ha preso il via la 2^ fase del progetto promosso dai Sistemi Informatici e dall’Ufficio Stampa del Policlinico, dedicato all’uso dei tablet donati dalle aziende del territorio, che in questa occasione interessa il reparto di Malattie Infettive.

E’ infatti iniziato il ciclo di visite via tablet, con i pazienti autosufficienti in isolamento collegati visivamente con i medici in reparto, attraverso due device, uno in mano al medico, l’altro al paziente in quanto ogni stanza dell’isolamento è dotata di un apparecchio.

Così facendo il medico viene incontro alle esigenze non urgenti dei pazienti, che non necessitano della loro presenza.

E di conseguenza si risparmiano l’utilizzo dei DPI e i tempi della vestizione (video a vostro uso e consumo nella chat Coronavirus).