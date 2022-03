San Bartolomeo per la prevenzione oncologica con “Sfoglia la margherita della prevenzione”, l’iniziativa della LILT.

San Bartolomeo per la prevenzione oncologica, lunedì 14 marzo in Piazza Torre Santa Maria

Anche San Bartolomeo al Mare “Sfoglia la margherita della prevenzione”

Il pubblico potrà acquistare le piantine LILT e i commercianti aderenti potranno ritirare le proprie dotazioni

L’iniziativa arriva lunedì 14 marzo in Piazza Torre Santa Maria.

Proposta della sezione provinciale Imperia-Sanremo della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, nell’ambito della Settimana nazionale della prevenzione oncologica.

Con il motto “Non è mai troppo tardi per cambiare abitudini alimentari, non è mai troppo tardi per smettere di fumare, non è mai troppo tardi per fare movimento”,

al gazebo della LILT il pubblico potrà acquistare le piantine LILT e i commercianti aderenti potranno ritirare le proprie dotazioni.