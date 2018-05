Sampierdarena, ruba merce da Prodet: ucraino arrestato

Ieri un cittadino ucraino, dopo che aveva rubato della merce di poco valore dal negozio “Prodet” in via Avio a Sampierdarena è stato fermato dal titolare della rivendita, ma, per darsi alla fuga, non ha esitato ad aggredirlo, facendolo cadere a terra.

Poco dopo, il fuggitivo è stato acchiappato in via Pascoli dai carabinieri dalla pattuglia della Stazione di Sampierdarena, tempestivamente intervenuti.

Il 47enne, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, è stato trovato in possesso della refurtiva.

Pertanto, è stato arrestato per “ rapina impropria”.