Sampdoria, oggi l’assemblea che forse andrà deserta

Nominato l’Avvocato Eugenio Bissocoli per la procedura di composizione negoziata. Gli scenari possibili

Non c’è ancora l’ufficialità ma ci sono buone probabilità che la prossima assemblea degli azionisti della Sampdoria in programma oggi pomeriggio alle 15, vada deserta.

Nelle precedenti occasioni era giunta il giorno prima una nota ufficiale della società. Nella quale si spiegava come l’azionista di maggioranza, Ferrero, non si sarebbe presentato.

Sampdoria: Massimo Ferrero avrà trovato il denaro per l’aumento di capitale?

Sembra davvero difficile che Massimo Ferrero, o un suo rappresentante, si presenti per compiere un aumento di capitale fino a 50 milioni di euro. Così come è previsto nell’ordine di giorno.

Potrebbe, invece, riconvocare una nuova assemblea. Tenendo presente che il 16 febbraio è la data in cui la Sampdoria dovrà saldare diverse pendenze economiche, tra cui tre mensilità degli stipendi, per una cifra superiore ai 10 milioni di euro.

Il Cda, nei giorni scorsi si era mosso con le banche per chiedere ancora liquidità.

Nel contempo su richiesta della società blucerchiata, la Camera di Commercio di Genova ha avviato le procedure per la composizione negoziata dello stato di crisi con la nomina di un esperto che affiancherà il cda nei prossimi mesi per allontanare l’ipotesi del fallimento.

La Camera di Commercio nomina l’Avvocato Bissocoli

Al via la procedura di composizione negoziata della crisi aziendale. A tale proposito l’Avvocato Eugenio Bissocoli è l’esperto nominato dalla Camera di commercio di Genova per la composizione negoziata della crisi della Sampdoria. Eugenio Bissocoli ha 53 anni, si è laureato in giurisprudenza a Genova nel 1993 ed è iscritto all’albo degli avvocati dal 1996.

Sul suo curricula si legge come il legale vanti “una consolidata esperienza maturata in ambito corporate e litigation, in primari studi legali internazionali nelle città di Genova, Milano e Londra.

Ha acquisito esperienze importanti in materia di procedure di amministrazione straordinaria avendo assistito per anni importanti creditori finanziari nazionali e internazionali in contenziosi e compravendite di assets di società.”

La nomina è vincolata all’accettazione entro 48 ore.

Sampdoria: Gli scenari

In caso di accettazione da parte del legale, verrà affrontato un piano fondato su due alternative. Ovvero l’accordo di un prestito bancario, oppure l’aumento di capitale.

Nel caso le due strade non fossero percorribili, il passo successivo sarebbe l’accesso al concordato.

Scelta che l’esperto potrebbe non ritenere idonea per la situazione attuale del club e “passare le carte” al tribunale.

In caso di fallimento

I rischi nel caso in cui le parti, proprietà, soci, creditori e dipendenti non si mettessero d’accordo, quindi in caso di dichiarazione di fallimento, le conseguenze sarebbero le peggiori.

Si va dalla perdita del titolo sportivo e dallo svincolo d’ufficio dei tesserati, a fronte di un valore di circa 30 milioni attribuito informalmente dal mercato alla rosa dei calciatori in organico.

La tifoseria, dopo i fatti denunciati dall’ex presidente Garrone, è sempre più in fermento.