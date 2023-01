Blitz tifosi alla Fondazione Garrone e proiettile in sede Samp

Oggi nel primo pomeriggio un centinaio di tifosi della Sampdoria ha compiuto un blitz presso la Fondazione Garrone.

Il gruppo è giunto presso un palazzo di via Martin Piaggio, a Corvetto tappezzando il portone con manifesti contro le famiglie Garrone e Mondini.

I tifosi sono poi passati agli insulti e si sono, poi, allontanati.

Nel contempo si ha notizia che la Digos sta indagando su un altro episodio “non correlato” alla manifestazione odierna.

Presso la sede della Sampdoria in Corte Lambruschini sarebbe stato recapitato un proiettile (a salve) in una busta in cui, a quando si apprende, vi era la frase minacciosa “Questo è a salve, il prossimo non lo sarà”.

La situazione attorno alla società blucerchiata è decisamente tesa e versa in una grave crisi economica. Da più fonti si sa che la società stia cercando soluzioni per pagare gli stipendi dell’ultimo trimestre.

Aggiornamento

Intorno alle 17 è arrivata la missiva dello stesso Garrone con la ferma condanna degli episodi avvenuti.

Garrone su aggressione: fatto gravissimo, superato livello di guardia