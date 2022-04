Sampdoria Futsal – VIS Gubbio, venerdì 22 aprile a Campo Ligure

In occasione dell’anticipo della ventiquattresima giornata del girone B del campionato nazionale di Serie A2, la Sampdoria Futsal di mister Francesco Cipolla ospita tra le mura amiche la VIS Gubbio di mister Marco Bettelli.

La compagine blucerchiata, attualmente seconda forza del raggruppamento alle spalle del duo di testa composto da Gisinti Pistoia e Città di Mestre, prima di un lungo stop previsto dal calendario durato più di un mese, aveva conseguito la bellezza di diciassette risultati utili consecutivi, spalmati su dodici successi e cinque pareggi.

La formazione umbra, invece, staziona stabilmente a centro classifica a quota 25 punti, a braccetto con Futsal Villorba, ed è reduce dal rotondo successo per 9-5 inferto proprio alla squadra trevigiana di Alessandro De Martin.

Si affrontano la difesa meno battuta del raggruppamento, ossia quella della Samp che sin qui ha incassato appena 43 reti, e l’attacco più prolifico, ossia quello della VIS Gubbio che insieme a quello di Città di Mestre ha messo a referto ben 102 sigilli.

Tra le mura di casa, l’equipe del presidente Matteo Fortuna ha disputato nove incontri, aggiudicandosene cinque, pareggiandone tre e perdendone uno soltanto; lontano dalla Palestra Polivalente della Provincia, la compagine rossoblù ha, invece, disputato dieci gare, conquistando appena sette punti, frutto di due successi ed un pareggio, a fronte di ben sette ko.

Tra le file doriane, i riflettori saranno puntati su Matteo Gargantini. Il forte laterale blucerchiato, ex L84, sembra ormai essersi pienamente ripreso dall’infortunio che lo ha costretto ai box per lungo tempo, ed è pronto a sprigionare tutte le sue qualità fisiche e tecniche al fine di contribuire alla scalata verso la promozione in massima serie della compagine genovese.

Tra le file ospiti, i riflettori saranno, invece, puntati su Marciano Piovesan. L’esperto pivot brasiliano della VIS Gubbio, autore sin qui di 29 reti (insieme a Bebetinho della Gisinti Pistoia è top scorer del raggruppamento), sta trascinando a suon di gol la formazione umbra ad una salvezza più che tranquilla.

L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla gara di andata, quando i blucerchiati si imposero a domicilio con il pirotecnico score di 7-5.

L’incontro si terrà nella giornata di domani – venerdì 22 aprile – presso il “Palazzetto dello Sport” di Campo Ligure (GE). Per l’occasione, la prima squadra doriana disputerà la sua prima partita ufficiale sul nuovo spettacolare fondo di gioco in parquet. Ospite d’onore di giornata sarà Francesco Flachi, grande ex attaccante di UC Sampdoria e Fiorentina. Calcio d’inizio previsto per le ore 19:00.

La direzione di gara sarà affidata al signor Gianluca Morelli della sezione di Imperia e al signor Sebastian Baldi della sezione di Chiavari. Il ruolo di cronometrista sarà, invece, assolto dal signor Demetrio Scarfone della sezione di Genova.

Il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla pagina Facebook della Sampdoria Futsal.