Sampdoria-Frosinone: orario, formazioni e dove vederla in TV

La Sampdoria inizia la stagione di Serie B 2024-25 contro il Frosinone

La Sampdoria è pronta a dare il via alla nuova stagione di Serie B 2024-25. La prima sfida si giocherà questa sera alle 20:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Sfida cruciale tra Frosinone e Sampdoria

Il Frosinone, guidato dal nuovo tecnico Vivarini, vuole riscattarsi dopo la retrocessione e dimostrare il proprio valore in campionato. Vivarini, reduce da ottimi risultati a Catanzaro, punta su un mix di giocatori confermati e giovani talenti per rilanciare la squadra.

Dall’altra parte, Andrea Pirlo è determinato a riportare la Sampdoria in Serie A e conta sui nuovi acquisti estivi, Coda e Tutino, per assicurarsi i gol necessari al successo.

Probabili formazioni di Frosinone-Sampdoria

Frosinone (4-2-3-1): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Zakric, Marchizza; Gelli, Cichella; Kvernadze, Ambrosino, Distefano; Cuni. All. Vivarini.

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Bereszinsky, Romagnoli, Vulikic; Venuti, Bellemo, Yepes, Ioannou; Akinsanmiro, Tutino; Coda. All. Pirlo.

L’incontro sarà diretto dall’arbitro Abisso di Palermo.

Dove vedere Frosinone-Sampdoria in TV

La partita Frosinone-Sampdoria inizierà alle 20:30 e sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Dazn. Per chi preferisce seguire la partita in mobilità, è possibile utilizzare l’app Dazn, disponibile per tutti i dispositivi: PC, tablet e smartphone.