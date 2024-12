Sampdoria-Carrarese 1-1: Bleve protagonista, blucerchiati non vanno oltre il pareggio

La sfida tra Sampdoria e Carrarese, valida per la 19ª giornata di Serie B, si è conclusa con un pareggio per 1-1. Nonostante la superiorità numerica per gran parte del secondo tempo, i blucerchiati non sono riusciti a ottenere i tre punti.

Primo tempo: Carrarese subito in vantaggio

La partita inizia in salita per la Sampdoria, che subisce gol già al 4′ minuto. Finotto, sugli sviluppi di una rimessa laterale, sorprende la difesa blucerchiata e porta in vantaggio la Carrarese. Da quel momento, la Samp fatica a imporre il proprio gioco, soffrendo la compattezza degli avversari e non riuscendo a creare occasioni nitide.

Secondo tempo: reazione blucerchiata e gol di Veroli

La svolta sembrava arrivare al 52′, quando Minucci della Carrarese viene espulso per un fallo di mano al limite dell’area su un’azione pericolosa di Coda. Con l’uomo in più, la Sampdoria aumenta la pressione e trova il pareggio al 67′ grazie a Veroli, abile a sfruttare una situazione confusa in area.

Bleve decisivo per la Carrarese

Nonostante l’assalto finale della Samp, il portiere della Carrarese, Bleve, si è rivelato il vero protagonista della serata. Con una serie di interventi decisivi, ha mantenuto il risultato sull’1-1, negando più volte il gol ai blucerchiati.

Classifica e prospettive

Con questo pareggio, la Sampdoria chiude il girone d’andata al 15° posto, a pari punti con il Cittadella, e resta lontana dalla zona playoff. Per i blucerchiati sarà fondamentale trovare maggiore continuità nel girone di ritorno per risalire la classifica.

Statistiche del match

Marcatori : 4′ Finotto (Carrarese), 67′ Veroli (Sampdoria).

: 4′ Finotto (Carrarese), 67′ Veroli (Sampdoria). Espulsioni : 52′ Minucci (Carrarese).

: 52′ Minucci (Carrarese). Portiere decisivo: Bleve (Carrarese), autore di numerosi interventi chiave.

Il tabellino

Sampdoria-Carrarese 1-1

Marcatori : 4’ p.t. Finotto (C), 21’ s.t. Veroli (S)

SAMPDORIA (3-5-2):Sampdoria: Ghidotti; Riccio, Meulensteen, Veroli; Depaoli (34’ s.t. Venuti), Akinsanmiro, Vieira (17’ s.t. Kasami), Yepes, Barreca (17’ s.t. Pedrola); Coda, Tutino (36’ s.t. Borini). All. Semplici.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Imperiale, Illanes, Oliana; Cicconi, Zuelli (8’ s.t. Capezzi), Schiavi (33’ s.t. Palmieri), Giovane (23’ s.t. Cherubini), Zanon; Finotto (8’ s.t. Coppolaro), Cerri (1’ s.t. Shpendi). All.: Calabro.

Arbitro: Alessandro Prontera della sezione di Bologna

Ammoniti : 9’ s.t. Riccio (S), 25’ s.t. Schiavi (C), 47’ s.t. Cherubini (S),

Espulsi : 7’ s.t. Illanes (C).

Il commento di Mister Semplici

