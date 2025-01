Sampdoria, a Marassi arriva il Cesena (Venerdi, ore 2030): vietato sbagliare!

La terza giornata di ritorno vede i blucerchiati di scena al Ferraris contro il Cesena, venerdì 17 alle ore 20,30. Si cerchera’ di approfittare del momento no dei romagnoli che dopo tre sconfitte consecutive hanno rimediato uno zero a zero casalingo contro il Cittadella. All’andata rocambolesca vittoria della Sampdoria 5-3 con doppietta di Meulensteen (era il 20 ottobre…).

Sono arrivati Beruatto e Njang per rinforzare l’organico di Semplici e si spera che Tutino e Coda diano una cospicua mano alla causa blucerchiata (finora 11 reti in due).

Siamo noiosi e monotoni nel ricordare le scadenti performances dei giocatori genovesi, ma le ventuno giornate finora disputate sono state eloquenti come la deficitaria classifica.

Mister Semplici deve ancora centrare la sua prima vittoria anche se ha migliorato lo score difensivo grazie soprattutto alle parate di Ghidotti.

La Sampdoria non vince da undici turni, l’ultima vittoria contro il Mantova, e lo spettro della serie C è dietro l’angolo!!!

Il calcio mercato è in pieno svolgimento e le aspettative nell’operato del direttore sportivo Pietro Accardi sono elevate sia per le possibili acquisizioni (Barba e Valoti i nomi caldi) e lo sfoltimento di un organico numeroso, costoso e deludente.

L’allenatore sampdoriano sta insistendo su 11 titolari nella speranza di far quadrare i conti e soprattutto di cementare un gruppo che al momento sembra veramente poco amalgamato.

I dubbi per il prossimo turno sono sugli esterni (modulo 5/3/2) tra De Paoli e Venuti sulla fascia destra e Ioannou e Beruatto su quella sinistra.

Da recuperare anche Akinsanmiro dopo gli episodi di razzismo che lo hanno visto tristemente coinvolto a Brescia a dimostrazione come troppe “menti disabitate” frequentano gli stadi italiani.

Nel frattempo degna di nota l’iniziativa dei tifosi a sfondo benefico: la 21′ edizione della raccolta effettuata da parte dei Fedelissimi nel ricordo di Simona Colombino, ha fruttato 17.654 euro devoluti alla Fondazione Gigi Ghirotti del Professor Franco Henriquet.

Ecco le probabili formazioni (Marassi, venerdi 17 gennaio, ore 20.30)

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Meulensteen, Riccio, Veroli; Beruatto, Vieira, Bellemo, Yepes, Venuti; Coda, Tutino. All. Semplici.

Cesena (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Bastoni, Calò, Donnarumma; Berti, Kargbo; Shpendi. All. Mignani.

ALBERTO SQUERI

(foto ufficiali U.C. Sampdoria, che ringraziamo)

