Samp, Vieira: Sono qui per vincere col Doria

Ronaldo Vieira. Basterebbero il nome e il cognome per capire che ha tutto per diventare un calciatore vero.

Sangue africano, piedi lusitani, grinta britannica: il nuovo centrocampista blucerchiato arriva dal Leeds United, ha scelto di rappresentare la nazionale inglese e, nonostante la giovane età, può già considerarsi un vero e proprio giramondo.

Sfida. «Sono nato in Guinea-Bissau – racconta in esclusiva al media ufficiale doriano -, poi mi sono trasferito con mia mamma e mio fratello gemello Romario prima in Portogallo e infine in Inghilterra. Adesso l’Italia: la Sampdoria è una nuova tappa della mia vita, la Serie A una nuova sfida. Il presidente mi ha dato fiducia, il mister anche: sono qui per imparare e per aiutare la squadra».