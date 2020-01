Samp, tifosi polemici sulla Befana Blucerchiata

Clima caldo ancora in casa blucerchiati dove la tifoseria non sembra trovare Pace. Stavolta però non è il patron Ferrero nel mirino dei tifosi della Samp.

La Befana Blucerchiata, iniziativa per bambini e famiglie organizzata al “Ferraris” per domani pomeriggio, che consentirà di guardare in diretta tv la gara contro il Milan, con tanto di lotteria, consegna di doni, servizio bar e punto merchandasing.

Iniziativa che non è stata digerita dai tifosi per questioni di tempistica: «Troviamo incredibile come si possa organizzare un evento il cui risultato comporti la non partecipazione in prima persona a una partita della propria squadra del cuore da parte di un tifoso»