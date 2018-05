Samp, tifosi inneggiano al Vesuvio: è polemica

In una partita che diceva ben poco per il risultato la vera partita si è giocato sugli spalti per la grandissima Rivalità che corre tra tifosi blucerchiati e napoletani, da sempre grandi gemellati dei genoani.

Ieri l’episodio dei cori ripetuti della Sud verso i tifosi ospiti che ha provocato la sospensione della partita che è ripresa poco dopo, con l’intervento anche del presidente Ferrero che è stato a sua volta preso di mira dai suoi stessi ultras.

Si sono scatenate polemiche a non finire, tra chi reputa la sospensione della gara esagerata e chi avrebbe condannato maggiormente la Samp e spera nel giudice sportivo per multe.

La discriminazione territoriale è un tema molto attuale nel calcio di oggi, che trascende spesso in offese che vanno nel oltre lo sport è che ci sentiamo in dovere di condannare, da qualunque bandiera vengano, dal nord verso il sud come dal sud verso il nord, dall’ovest all’est e viceversa. Perché le tensioni sociali si plachino anche negli stadi come nella società civile.

