Samp, test in famiglia per i blucerchiati sotto la pioggia

Una partitella in famiglia per concludere la settimana di sosta del campionato. Ancora privo dei nazionali – Bartosz Bereszynski, Filip Djuricic, Manolo Gabbiadini, Tomás Rincón e Abdelhamid Sabiri -, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una sessione mattutina sul campo 1 del “Mugnaini” che, dopo la fase di attivazione atletica, è sfociata in un combattutissimo undici contro undici.

Monza. Alla seduta non hanno preso parte Harry Winks – impegnato in una sessione individuale sul campo – e Manuel De Luca, alle prese con il proprio iter riabilitativo. Al termine dell’allenamento, lo staff ha concesso due giorni e mezzo di riposo alla squadra, la quale tornerà al lavoro in chiave-Monza a partire dal pomeriggio di martedì.