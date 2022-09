Spezia, mister Gotti: La nostra classifica coerente con il nostro valore

L’allenatore dello Spezia Gotti fa il punto durante questa sosta di campionato di serie A.

“Guardando il calendario prima di iniziare il campionato c’era di che essere preoccupati. Con il tempo però ho imparato che questi sono ragionamenti concettualmente sbagliati perché le situazioni si affrontano come vengono una per volta. Ci siamo lasciati alle spalle le prime sette giornate con una classifica che più o meno in linea rispecchia quanto è stato fatto in campo. Anche se ritengo si sia pagato un prezzo piuttosto alto agli infortuni. L’infermeria è stata sempre piena sin dall’inizio del campionato”.