Genoa, il Grifone tifa Modena per festeggiare sabato la promozione

I calcoli sono presto fatti per la matematica promozione in Serie A che sta cercando il Genoa impegnato sabato contro l’Ascoli.

Dopo la trentacinquesima e quartultima giornata del campionato di Serie B, il Genoa ha 67 punti, 7 in più rispetto al Bari terzo con 61. Lunedì 1° maggio la squadra di Alberto Gilardino ha pareggiato 0-0 in casa del Sudtirol, mentre quella di Michele Mignani si è fatta fermare in casa dal Cittadella (1-1).

Visto che, come detto, la questione scontri diretti è ancora in sospeso, al Genoa non basterà battere l’Ascoli nella partita in programma il 6 maggio per conquistare la matematica promozione in Serie A. Il Grifone dovrà necessariamente attendere buone notizie da Modena, dove sarà impegnato il Bari: in caso di contemporaneo successo dei pugliesi le due squadre avrebbero sempre una forbice di 6 punti in classifica, e dunque tutto sarebbe rimandato almeno alla giornata successiva.

Cosa serve dunque al Genoa per andare in Serie A il 6 maggio contro l’Ascoli? La squadra di Gilardino dovrà portarsi a casa almeno un punto in più rispetto al Bari per essere certa della promozione. Se i pugliesi vinceranno a Modena, la promozione matematica del Genoa sarà per il momento impossibile.