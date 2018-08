Samp, Stijepovic: voglio continuare a migliorarmi

Nato a Podgorica nel 1999, Ognjen Stijepovic è il più giovane tra i calciatori a disposizione di Giampaolo. Ma, in barba all’età, il giovane attaccante non vuole certo farsi sfuggire l’occasione di giocare con Quagliarella e compagni. Dopo metà stagione con la Primavera di Pavan, la talentuosa punta montenegrina è stata inserita nella lista dei convocati per Ponte di Legno e per la tournée in Inghilterra. «Il mister è un grande professionista – dice -, lo ringrazio molto: con lui sto imparando tantissimo».

Emozione. Nell’intervista esclusiva per l’Official Media U.C. Sampdoria Stijepovic ripercorre la sua storia, a cominciare dai primi passi fino all’ultimo ritiro, passando per l’esordio in Serie A: negli ultimi minuti della partita con il Sassuolo. «Abbiamo perso quella domenica – racconta -, ma il mio è un ricordo bellissimo. Che emozione! Voglio crescere in blucerchiato».