Samp solidale, donati tablet all’Ospedale Villa Scassi

Non si ferma l’impegno benefico della Sampdoria in favore delle strutture genovesi che stanno affrontando l’emergenza Coronavirus-COVID-19.

Tablet. Mentre continua la distribuzione di pasti giornaliera a “San Martino” e “Galliera” in collaborazione con Eataly (clicca qui per conoscere l’iniziativa), la società ha infatti donato dieci tablet all’Ospedale “Villa Scassi”. I dispositivi saranno utilizzati per mettere in contatto i degenti in isolamento del nuovo reparto COVID con i propri familiari.

Uova. Sempre in chiave-Samp for People – l’insegna di responsabilità sociale del club del presidente Massimo Ferrero – sono state intanto 5.000 le uova di Pasqua blucerchiate distribuite nei giorni scorsi al personale sanitario dei tre ospedali cittadini.