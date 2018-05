Samp, Silvestre corteggiato dal neo promosso Parma

Non è stato sicuramente protagonista di una stagione esaltante Matias Silvestre, difensore centrale argentino puto di forza comunque della rosa allenata da Marco Giampaolo.

L’ex Catania e Palermo ha alternato prestazioni molto positive ad altre meno convincenti con errori grossolani che sono costati caro.

Nonostante ciò la concorrenza per poterlo acquistare in vista della prossima stagione è molto alta.

Per primo si è avvicinato il Cagliari che deve prima sciogliere il nodo allenatore. Adesso il Parma neo promosso che cerca rinforzi di spessore in vista della stagione del ritorno in serie A. In Emilia anche Spal e Bologna hanno fatto un pensierino per il roccioso difensore blucerchiato.

