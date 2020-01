Samp-Sassuolo, Ranieri: Punto che ci accontenta

La Sampdoria non è riuscita a scardinare la difesa del Sassuolo, ma Claudio Ranieri non disdegna il pareggio maturato al “Ferraris”. «La squadra ha dato il massimo, un punto va bene se non si può vincere – afferma a caldo il tecnico blucerchiato -. La prestazione c’è stata, abbiamo fatto tanti tiri in porta ma non siamo stati precisi».

Grazie. «Devo dire grazie a Tonelli che ha giocato con la febbre – va avanti Ranieri -, ma anche Ramírez rientrava soltanto oggi e non poteva essere al massimo. Il Sassuolo ha preso un palo interno, poi ci sono stati diversi contropiedi pericolosi ma sapevamo che avremmo affrontato una formazione super-organizzata. Ora concentriamoci sulla prossima sfida con il Napoli».